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Москвичи, кошмарившие девушек по заданию секс-гуру, не считают себя виноватыми

Пикаперы, задержанные в центре Москвы по подозрению в приставаниях к девушкам и выполнявшие задание секс-гуру Алекса Лесли, не признали своей вины. Об этом сообщается в материалах дела.

Пикаперов арестовали на 15 суток.

Пикаперы, задержанные в центре Москвы по подозрению в приставаниях к девушкам и выполнявшие задание секс-гуру Алекса Лесли, не признали своей вины. Об этом сообщается в материалах дела.

«Вину не признал», — говорится в обоих документов, находящихся в распоряжении у РИА Новости. Пикаперы заявили, что не совершали действий, нарушающих общественный порядок, и не препятствовали работе сотрудников полиции.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Почему я должна ходить и оглядываться? «: москвичи массово домогаются до девушек по заданию “секс-гуру”.

В Москве ранее зафиксировали многочисленные жалобы со стороны девушек на случаи домогательств: мужчины подходили к ним на улицах, пытались их касаться и предлагали интимную связь, одновременно записывая происходящее на видео. Суд приговорил к 15 суткам административного ареста двух пикаперов. Они были признаны виновными по статье о мелком хулиганстве. На самого Лесли завели уголовное дело.