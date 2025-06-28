Москвичи, кошмарившие девушек по заданию секс-гуру, не считают себя виноватыми

В Москве ранее зафиксировали многочисленные жалобы со стороны девушек на случаи домогательств: мужчины подходили к ним на улицах, пытались их касаться и предлагали интимную связь, одновременно записывая происходящее на видео. Суд приговорил к 15 суткам административного ареста двух пикаперов. Они были признаны виновными по статье о мелком хулиганстве. На самого Лесли завели уголовное дело.