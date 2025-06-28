Медвежонок нарушил работу аэропорта в Японии​

Маленький медведь нарушил работу аэропорта Ямагата на севере Японии — он гулял по взлетной полосе, говорится в материале «Известий».
Сотрудники пытались поймать животное, но оно спряталось в кустах.
Когда медведь вновь появился около полудня, персонал начал его преследовать на машине прямо на взлетной полосе. В результате действий мишки были отменены двенадцать рейсов и усилены меры безопасности.
Аэропорт оставался закрытым до вечера четверга, после чего работу возобновили, говорится в сообщении.