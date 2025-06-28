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Медвежонок нарушил работу аэропорта в Японии​

Маленький медведь нарушил работу аэропорта Ямагата на севере Японии — он гулял по взлетной полосе, говорится в материале «Известий».

Маленький медведь нарушил работу аэропорта Ямагата на севере Японии — он гулял по взлетной полосе, говорится в материале «Известий».

Сотрудники пытались поймать животное, но оно спряталось в кустах.

Когда медведь вновь появился около полудня, персонал начал его преследовать на машине прямо на взлетной полосе. В результате действий мишки были отменены двенадцать рейсов и усилены меры безопасности.

Аэропорт оставался закрытым до вечера четверга, после чего работу возобновили, говорится в сообщении.