Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ

«Кому-то нужно было помочь с телефоном, кому-то надо было сделать велосипед или помочь по хозяйству. Родная семья вообще не функционировала без него. В конце деревни жили его старенькие бабушка и дедушка, он был для них помощником во всем, без него не справлялись. Отец Илии 14 лет уже был инвалидом после инсульта, парализован на правую руку и ногу, мама — с заболеванием ноги, ей меняли тазобедренный сустав. Для них он был опорой, светом и надеждой…» — продолжила Диана.