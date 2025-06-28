Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ

Президент России Владимир Путин посмертно наградил 21-летнего студента из Курска Илию Гукежева медалью «За спасение погибших». Молодой человек пытался спасти соседского ребенка во время налета украинских БПЛА, но сам стал жертвой. Сестра Илии Диана Минаева рассказала aif.ru, каким запомнился ее брат для всех и что происходило в последние минуты его жизни.
Был опорой не только для семьи, но и для всего села.
Илия с детства был очень способным ребенком, его отдали в школу, когда ему не было еще 6 лет. Парень занимал призовые места в районных соревнованиях, преуспевал в учебе. Затем поступил на учебу в Курск, но не забывал о семье, живущей в приграничье.
«Он всегда помогал односельчанам, друзьям, семье, любимой девушке. Илия всегда находил слова, после которых становилось спокойнее на душе… Он всегда отличался своей редкой и душевной добротой. Он был, есть и будет для нас самым чистым человеком, который не умеет обижаться. Никому не мог отказать в помощи, начиная от каких-то мелочей и заканчивая чем-то глобальным», — сказала Диана.
Об Илие в родном селе знали все и всегда ждали его приезда из Курска.
«Кому-то нужно было помочь с телефоном, кому-то надо было сделать велосипед или помочь по хозяйству. Родная семья вообще не функционировала без него. В конце деревни жили его старенькие бабушка и дедушка, он был для них помощником во всем, без него не справлялись. Отец Илии 14 лет уже был инвалидом после инсульта, парализован на правую руку и ногу, мама — с заболеванием ноги, ей меняли тазобедренный сустав. Для них он был опорой, светом и надеждой…» — продолжила Диана.
У родных сестер Илия был крестным их детей, которые до сих пор вспоминают его с большой любовью каждый день.
«После начала СВО очень трепетно относился к военным, которые были на границе, всегда старался оказать им помощь. Там была не просто помощь, а дружба. Он был человеком чести и достоинства, всегда защищал младших, истинно преданных ему людей никогда не давал в обиду. Но открывался не всем, он знал тех, кто с ним нечестен и не искренен», — отметила Диана.
День трагедии.
Илия поехал из Курска домой, на границу 28 июня. Диана отметила, что там оставалось не так много людей. Кроме того, транспорт туда уже не ходил, поэтому Илие пришлось добираться пешком из соседнего села. По ее словам, то, что ее брат ездил к родителям домой на границу, уже было героизмом.
«В 23:20 соседская семья остановилась возле нашего дома, их отец Жора подошел к калитке, постучал. Мама и Илия вышли. Вдруг по звуку поняли, что на них летит беспилотник, — сказала Диана. — Илия и мама забежали в дом, но поняли, что Жора не бежит, тогда же они услышали женские крики. Беспилотник трижды выпустил в них боеприпасы, после чего улетел в сторону Украины».
Илия и мама выбежали на улицу и увидели, что в машине Жору ждала семья. Все, кроме маленькой девочки, погибли. Ребенка нашли в объятиях мертвой матери.
«Мама Илюши увидела, что маленькая девочка дышит в объятиях своей убитой мамы. Илюша помог ее достать, ее рвало, текла кровь из головы. Они занесли ее во двор, мама Илюши сидела с ней на скамейке, кричала и молилась. Илия побежал ловить связь, так как она ловила только в некоторых местах, чтобы вызват скорую помощь и позвать соседей», — добавила сестра Илии.
Потом Илия и мама зашли в дом, попытались перевязать ребенка. Парень произнес: «Мама, почему уже 20 минут нет скорой?» После этого они услышали звук приближающегося БПЛА.
«Они поняли, что он висит прямо над домом. Первый удар был примерно в 00:25. Илюша стоял ближе всего к этому месту, в нескольких шагах от родителей и малышки. Его сразу не стало. Слетела вся крыша во двор. Второй удар пришелся на спальню Илюши, дом загорелся…».
Мать Илии контузило, на время она оглохла. Отца ранило. Мама подбежала к Илие и увидела, что он мертв.
«Она вынесла девочку, на тот момент она была жива, положила во дворе, сказала мужу: “Беги к окну!” и начала тушить из ведра веранду и вход в дом, где лежал Илюша. Потом взяла шланг, потушила почти все. За счет этого военные смогли пробраться в дом и вытащить отца-инвалида. Потом они подошли к девочке и сказали, что она не выжила», — сказала Диана.
Илью вынесли из дома, пострадавших передали скорой помощи.
Семья до сих пор не может поверить в смерть Илии.
На маме Илии была кровь погибшей девочки. У женщины были многочисленные повреждения кожного покрова и ожоги. Некоторое время она лежала в ожоговом отделении.
«Отец был в сознании, был травмирован, но был в сознании. Он узнал, что сына не стало, не сразу», — сказала собеседница aif.ru.
Спустя почти полтора месяца, 11 августа 2024 года, семьи Илии покинула приграничье. Сейчас они живут в Тульской области. В ноябре 2024 года скончался отец парня.
«Случился второй инсульт. Он три дня пробыл в реанимации и скончался», — сообщила Диана.
Девушка поблагодарила военных и соседа дядю Мишу, которые пришли в тот роковой день на помощь и отвезли пострадавших родителей Илии к скорой помощи.
«Вспоминая ту семью, нас охватывает ужас. Мы не можем поверить в потерю брата и сына. А там была целая семья с маленькими детьми… Я была потрясена поддержкой всех неравнодушных, просто огромное всем спасибо», — заключила Диана.