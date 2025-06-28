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Генконсульство РФ: японская полиция расследует смерть россиянки в Осаке

Местные правоохранительные органы ведут следственные действия.

Источник: Аргументы и факты

В Японии продолжается расследование обстоятельств смерти гражданки Российской Федерации. Как сообщил корреспонденту ТАСС представитель российского генконсульства в Осаке, местные правоохранительные органы ведут следственные действия.

В дипломатическом ведомстве уточнили, что уже установили связь с полицией и внимательно следят за развитием ситуации. Представители генконсульства подтвердили, что находятся в постоянном контакте с японскими властями.

Дипломаты подчеркнули, что будут оказывать необходимое содействие в рамках своих полномочий и продолжат следить за ходом расследования, чтобы прояснить все детали происшествия.

Напомним, полиция обнаружила тело 50-летней гражданки России в ее квартире в префектуре Осака. Её супруг, также гражданин России, забил тревогу после нескольких дней безуспешных попыток связаться с женой.