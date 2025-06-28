Росавиация начала расследование авиаинцидентов в трех российских регионах

Росавиация приступила к расследованию трёх авиационных происшествий, зафиксированных 27 июня в различных регионах страны — Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае. Об этом сообщил представитель ведомства Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
По информации Росавиации, в Тверской области произошла вынужденная посадка вертолёта Ми-8П, принадлежащего авиакомпании «Газпром авиа». В Томской области экстренно сел частный самолёт-амфибия «Борей», а в аэропорту Сочи столкнулись на рулёжной дорожке два лайнера Boeing 737−800, эксплуатируемые авиаперевозчиками Utair и NordStar.
Расследованием каждого инцидента занимаются соответствующие территориальные подразделения Росавиации: Центральное, Западно-Сибирское и Южное. Как отметил Кореняко, основная задача — установить причины происшествий и выработать меры, которые помогут избежать подобных ситуаций в будущем.
Ранее в Ершовском районе Саратовской области легкомоторный самолет потерпел крушение, задев ЛЭП при посадке.