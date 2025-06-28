Росавиация начала расследование авиаинцидентов в трех российских регионах

Росавиация приступила к расследованию трёх авиационных происшествий, зафиксированных 27 июня в различных регионах страны — Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае. Об этом сообщил представитель ведомства Артём Кореняко в своём Telegram-канале.