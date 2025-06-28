Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация начала расследование авиаинцидентов в трех российских регионах

Речь идет об инцидентах, произошедших в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае.

Источник: Аргументы и факты

Росавиация приступила к расследованию трёх авиационных происшествий, зафиксированных 27 июня в различных регионах страны — Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае. Об этом сообщил представитель ведомства Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

По информации Росавиации, в Тверской области произошла вынужденная посадка вертолёта Ми-8П, принадлежащего авиакомпании «Газпром авиа». В Томской области экстренно сел частный самолёт-амфибия «Борей», а в аэропорту Сочи столкнулись на рулёжной дорожке два лайнера Boeing 737−800, эксплуатируемые авиаперевозчиками Utair и NordStar.

Расследованием каждого инцидента занимаются соответствующие территориальные подразделения Росавиации: Центральное, Западно-Сибирское и Южное. Как отметил Кореняко, основная задача — установить причины происшествий и выработать меры, которые помогут избежать подобных ситуаций в будущем.

Ранее в Ершовском районе Саратовской области легкомоторный самолет потерпел крушение, задев ЛЭП при посадке.