Список «Миротворца» пополнился звездами российского футбола

Согласно информации, размещенной на сайте, футболисты национальной сборной были внесены в базу данных начиная с 2017 года и до сегодняшнего дня. В отношении каждого из спортсменов в базе указываются различные формулировки, объясняющие причину их включения в перечень «Миротворца». Помимо этого, в списке присутствуют также вратарь Игорь Акинфеев и полузащитник Сергей Семак.