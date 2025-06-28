Гвардейцы спасли тонущего в реке мужчину

— Когда мы шли по берегу и услышали крик: «Спасите!» Подбежав к месту происшествия, увидели мужчину, которого уносило сильным течением реки. Он не мог выбраться самостоятельно. Мурат побежал за верёвкой, и с её помощью мы вытащили мужчину из воды, — рассказал младший сержант Жамбыл Тансыкбай.