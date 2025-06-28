Гвардейцы спасли тонущего в реке мужчину

Инцидент произошёл в вечернее время на берегу реки Сырдарья. Мужчина поскользнулся, подходя к воде, и упал в нее. Сильное течение не давало ему выбраться, создавая угрозу для жизни.
В это время на берегу находились военнослужащие воинской части 5547 — сержант Мурат Тусекеев и младший сержант Жамбыл Тансыкбай. Они услышали крик мужчины о помощи и незамедлительно отреагировали.
— Когда мы шли по берегу и услышали крик: «Спасите!» Подбежав к месту происшествия, увидели мужчину, которого уносило сильным течением реки. Он не мог выбраться самостоятельно. Мурат побежал за верёвкой, и с её помощью мы вытащили мужчину из воды, — рассказал младший сержант Жамбыл Тансыкбай.
Спасённый выразил благодарность и особо отметил профессионализм гвардейцев.
Этот случай стал наглядным примером того, что гвардейцы всегда готовы прийти на помощь в любой экстренной ситуации.