Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гвардейцы спасли тонущего в реке мужчину

В городе Кызылорда военнослужащие Национальной гвардии МВД РК проявили героизм и спасли мужчину, который тонул в реке, передает DKnews.kz.

Источник: Пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Инцидент произошёл в вечернее время на берегу реки Сырдарья. Мужчина поскользнулся, подходя к воде, и упал в нее. Сильное течение не давало ему выбраться, создавая угрозу для жизни.

В это время на берегу находились военнослужащие воинской части 5547 — сержант Мурат Тусекеев и младший сержант Жамбыл Тансыкбай. Они услышали крик мужчины о помощи и незамедлительно отреагировали.

— Когда мы шли по берегу и услышали крик: «Спасите!» Подбежав к месту происшествия, увидели мужчину, которого уносило сильным течением реки. Он не мог выбраться самостоятельно. Мурат побежал за верёвкой, и с её помощью мы вытащили мужчину из воды, — рассказал младший сержант Жамбыл Тансыкбай.

Спасённый выразил благодарность и особо отметил профессионализм гвардейцев.

Этот случай стал наглядным примером того, что гвардейцы всегда готовы прийти на помощь в любой экстренной ситуации.