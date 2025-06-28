В Красноярском крае возбудили уголовное дело после утопления младенца в ванной

«Мать купала двоих детей, когда на некоторое время ушла на кухню, оставив их без присмотра», — заявили следователи.
В это время она включила музыку и, услышав крик старшего ребёнка, вернулась в ванную, где обнаружила младенца полностью погружённым в воду и не подающим признаков жизни. Женщина попыталась провести реанимацию и вызвала скорую помощь, однако спасти младенца не удалось.
Следственный отдел по Минусинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия уже инициировал уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.
Ранее Life.ru писал, что на Урале мать убила двухмесячную дочь и сбежала в другой город. По словам женщины, преступление она совершила, потому что пришла в ярость из-за криков младенца.