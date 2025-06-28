В Красноярском крае возбудили уголовное дело после утопления младенца в ванной

В это время она включила музыку и, услышав крик старшего ребёнка, вернулась в ванную, где обнаружила младенца полностью погружённым в воду и не подающим признаков жизни. Женщина попыталась провести реанимацию и вызвала скорую помощь, однако спасти младенца не удалось.