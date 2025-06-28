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В Красноярском крае возбудили уголовное дело после утопления младенца в ванной

СК возбудил уголовное дело по факту гибели 9-месячного младенца в результате утопления в ванной. Инцидент произошёл вечером 27 июня 2025 года в частном доме в СНТ Заливные Луга в Минусинском районе Красноярского края, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Life.ru

«Мать купала двоих детей, когда на некоторое время ушла на кухню, оставив их без присмотра», — заявили следователи.

В это время она включила музыку и, услышав крик старшего ребёнка, вернулась в ванную, где обнаружила младенца полностью погружённым в воду и не подающим признаков жизни. Женщина попыталась провести реанимацию и вызвала скорую помощь, однако спасти младенца не удалось.

Следственный отдел по Минусинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия уже инициировал уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

Ранее Life.ru писал, что на Урале мать убила двухмесячную дочь и сбежала в другой город. По словам женщины, преступление она совершила, потому что пришла в ярость из-за криков младенца.