Трамп взорвался из-за слухов о помощи Ирану с мирным атомом

Президент США Дональд Трамп опроверг появившиеся в СМИ сведения о том, что американские власти якобы рассматривают возможность предоставить Ирану около 30 миллиардов долларов для поддержки его гражданской ядерной программы в обмен на отказ Тегерана от обогащения урана. Такое заявление сделал американский лидер в социальных сетях.