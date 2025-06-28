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Трамп взорвался из-за слухов о помощи Ирану с мирным атомом

Президент США Дональд Трамп опроверг появившиеся в СМИ сведения о том, что американские власти якобы рассматривают возможность предоставить Ирану около 30 миллиардов долларов для поддержки его гражданской ядерной программы в обмен на отказ Тегерана от обогащения урана. Такое заявление сделал американский лидер в социальных сетях.

Трамп назвал информацию о поддержке ядерной программы Ирана «вбросом».

Президент США Дональд Трамп опроверг появившиеся в СМИ сведения о том, что американские власти якобы рассматривают возможность предоставить Ирану около 30 миллиардов долларов для поддержки его гражданской ядерной программы в обмен на отказ Тегерана от обогащения урана. Такое заявление сделал американский лидер в социальных сетях.

«Кто из лживых СМИ говорит, что “президент Трамп хочет дать Ирану $30 млрд на строительство невоенных ядерных объектов”? Никогда не слышал об этой нелепой идее», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он назвал появившуюся информацию «вбросом», который нацелен на унижение американского лидера.

Телеканал CNN ранее сообщал, что в последние недели эта инициатива обсуждается ключевыми представителями США и Ближнего Востока. Один из вариантов предусматривает инвестиции арабских стран в иранскую ядерную программу на сумму 20−30 миллиардов долларов. Вопрос финансирования поднимался на нескольких раундах ирано-американских переговоров., передает «Царьград».

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