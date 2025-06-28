Пострадавшего при падении в аэропорту ребенка начали готовить к пробуждению

24 июня гражданин Белоруссии прилетел из Каира в аэропорт Шереметьево. В зоне выдачи багажа терминала С он приблизился к двухлетнему ребенку. Турист схватил мальчика на руки, а затем внезапно кинул на пол. Сейчас ребенок находится в реанимации на ИВЛ в медикаментозном сне.