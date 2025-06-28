Bloomberg: Германия не может распорядиться захваченными активами «Роснефти»

В сентябре 2022 года ФРГ установило временное управление над компаниями Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH. Действующий период опеки завершается 10 сентября. В связи с введенными против России санкциями интерес со стороны западных инвесторов отсутствует. Германия рассчитывала завершить сделку с Катаром до конца прошлого года, однако не удалось получить одобрения со стороны США.