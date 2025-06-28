Российский военный чудом выжил после попадания украинского дрона в шею

«Поступают бойцы, которые… не должен выжить вообще… Например такое: FPV-дроны, они же как бы глубокое поражение дают, чем просто сброс с дрона… И там порез шеи [был], там вообще, наложили ему [раненому бойцу] специальный корсет на шею, чтоб он не вытек. А он приезжает, у него там разрез, который… Ну это же чудо, что он приехал, доехал, еще и разговаривает, еще и шутит!», — рассказала медсестра журналистам РИА Новости.