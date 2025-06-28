В России за день случилось три авиапроисшествия: что произошло

В Тверской области вертолёт Ми-8П совершил вынужденную посадку. В это же время в аэропорту Сочи столкнулись два пассажирских самолёта — Boeing 737−800 авиакомпаний Utair и NordStar. Ещё один инцидент произошёл в Томской области, где частный легкомоторный самолёт-амфибия «Борей» также совершил аварийную посадку. Пилота эвакуировали и передали медикам.