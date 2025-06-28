В России за день случилось три авиапроисшествия: что произошло

Росавиация начала расследование трёх авиационных инцидентов, произошедших 27 июня в разных регионах России. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.
«Росавиация приступила к расследованию трех инцидентов, произошедших сегодня в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае», — говорится в сообщении ведомства.
В Тверской области вертолёт Ми-8П совершил вынужденную посадку. В это же время в аэропорту Сочи столкнулись два пассажирских самолёта — Boeing 737−800 авиакомпаний Utair и NordStar. Ещё один инцидент произошёл в Томской области, где частный легкомоторный самолёт-амфибия «Борей» также совершил аварийную посадку. Пилота эвакуировали и передали медикам.
В Росавиации подчеркнули, что все три случая будут расследоваться по стандартным правилам. Главная задача — выяснить причины происшествий и предотвратить подобные ситуации в будущем.
«Все три расследования будут вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. Ключевая цель расследований — установление причин инцидентов и принятие мер по их предотвращению в будущем», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Нойбай, расположенном в Ханое, произошло столкновение двух самолётов, принадлежащих национальной авиакомпании Vietnam Airlines. Авария случилась на взлетной полосе. В тот момент самолет Airbus A321 находился на рулежной дорожке в ожидании вылета, а второе воздушное судно Boeing 787 только завершило свою посадку и направлялось к месту стоянки.
Тем временем Росавиация сняла запрет на полеты в пространстве Ирана, Ирака и Иордании. Сотрудники агентства все еще занимаются мониторингом работы воздушного транспорта на Ближнем Востоке. При возникновении изменений, оперативные уведомления будут своевременно направлены авиаперевозчикам.
Авиасообщение между Россией и Ираном официально возобновилось после отмены временных ограничений, введенных Росавиацией. Первый рейс из иранского Мешхеда, выполняемый авиакомпанией Mahan Air, приземлился в московском аэропорту Шереметьево 27 июня 2025 года в 10:22 по московскому времени.