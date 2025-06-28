Ужасная смерть россиянки в Японии: полиция нашла следы насилия и подозрительного мужа

В японском городе Осака была найдена мертвой 50-летняя гражданка России. Об этом сообщает агентство Kyodo.
На теле женщины заметили синяки и следы побоев. Её муж, который также россиянин и живет отдельно, обратился в полицию через знакомых, поскольку не мог связаться с супругой несколько дней. Он решил навестить ее и там обнаружил тело.
По предварительным данным, из квартиры ничего не пропало, а дверь была заперта. Признаков насильственной борьбы не найдено. Вскрытие назначено в ближайшее время для выяснения причины смерти.
Следственные органы продолжают работать над выяснением всех обстоятельств дела. В генеральном консульстве России сообщили, что находятся в контакте с правоохранительными органами.
Ранее в Испании нашли тело 13-летней девочки из России. Известно, что она уже год проживала в Каталонии вместе со своей матерью и 15-летним братом. Её мама уехала из дома неделю назад, оставив детей одних. Тело девочки обнаружил сосед, который, по просьбе хозяйки, пришел проверить квартиру. Он сразу же позвонил в полицию. которая уже возбудила уголовное дело. Окончательной версии случившегося пока нет, но сейчас больше склоняются к версии насильственной смерти.
В прошлом году 36-летняя жительница башкирского города Салавата Анастасия А., отдыхавшая в Шарм-эш-Шейхе с ребенком и мамой, попала в клинику пятизвездочного отеля и не выжила. Температура у нее упала до 33 градусов, кожа покрылась темными пятнами, а ноги отказали.
Известно, что происшествие случилось накануне вылета туристов на родину. В последний день отпуска семья искупалась в море, пообедала в отеле, после чего у туристки внезапно поднялась температура до 40 градусов. Мать Анастасии просила сотрудников гостиницы вызвать скорую помощь, но получила отказ. Вместо этого ей посоветовали обратиться в клинику, расположенную на территории гостиницы. К тому моменту Настя уже не могла самостоятельно ходить. Мать туристки рассказала, что врач сделал Анастасии неизвестный укол и дал жаропонижающие таблетки.