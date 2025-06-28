Молодой омич хотел заработать и отдал мошенникам родительские миллионы

Парень, поддавшись на красивые обещания неизвестного, решил заняться инвестициями, по указке «доброжелателя» установил на телефоне специальное приложение для заработка на бирже. Пополнил «биржевой счет» на небольшую сумму и неплохо заработал. Окрыленный успехом парень по совету «куратора» перевел на указанный им счет все родительские сбережения — более 1,3 млн рублей — чтобы заработать еще больше.