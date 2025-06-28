Молодой омич хотел заработать и отдал мошенникам родительские миллионы

В Омске интернет-мошенники на крупную сумму обманули студента. Под предлогом биржевых инвестиций парень перечислил им 1,3 млн родительских денег. Об очередном случае дистанционного мошенничества рассказали в прокуратуре.
Парень, поддавшись на красивые обещания неизвестного, решил заняться инвестициями, по указке «доброжелателя» установил на телефоне специальное приложение для заработка на бирже. Пополнил «биржевой счет» на небольшую сумму и неплохо заработал. Окрыленный успехом парень по совету «куратора» перевел на указанный им счет все родительские сбережения — более 1,3 млн рублей — чтобы заработать еще больше.
Однако он конечно же не только не заработал больше, но и потерял все родительские деньги. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.
В целом с начала года, как отметили в прокуратуре, в Омской области было совершено 2616 мобильных мошенничеств, ущерб составил более 804 млн рублей.
Чтобы не потерять деньги, прокуратура Омской области рекомендует:
— не соглашайтесь на предложения об инвестировании, которые поступают от незнакомых лиц при телефонных звонках и в интернет-мессенджерах; -
— проверяйте информацию о брокере, инвестиционной площадке. Сведения о легальных участниках рынка содержатся на сайте Банка России; -
— не сообщайте никому данные своих банковских карт, а также коды из СМС и пуш-уведомлений;
— при подозрении, что вас пытаются обмануть, незамедлительно прервите разговор, прекратите переписку и проинформируйте о случившемся правоохранительные органы.