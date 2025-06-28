Минобороны: Силы ПВО за ночь уничтожили над регионами России 31 украинский БПЛА

Минобороны России в субботу, 28 июня, сообщило об уничтожении 31 украинского беспилотника в ночное время над регионами страны.
— С 23:30 27 июня до 06:45 28 июня по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.
Наибольшее количество дронов — девять — было сбито над территорией Республики Крым. Шесть беспилотников нейтрализованы в небе над Брянской областью, пять — над Смоленской областью и еще пять — над Черным морем. Кроме того, по два беспилотника ликвидированы над Азовским морем.
Один дрон сбили в Орловской, Белгородской и Калужской областях, а также над Краснодарским краем, передает Telegram-канал МО РФ.
В Министерстве обороны РФ ранее сообщили, что в ночь на 27 июня средства ПВО сбили 39 беспилотников украинской армии над несколькими регионами России. Так, 19 дронов были ликвидированы над территорией Ростовской области, еще 13 беспилотников ВСУ — над территорией Волгоградской области.