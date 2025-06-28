Посол Корчунов: НАТО выводит Арктику к грани опасных инцидентов

По словам Корчунова, норвежские власти открыто выступают за усиление военного присутствия и активности НАТО, а также за проведение совместных учений с союзниками, в том числе на востоке Финнмарка, граничащего с Россией. Посол добавил, что увеличение присутствия вооруженных сил НАТО, включая страны, не входящие в арктический регион, сопровождается декларациями Осло о стремлении поддерживать «низкий уровень напряженности», которые расходятся с реальными действиями.