Массированная атака отбита: за ночь над Россией перехватили более 30 украинских дронов

ВСУ направили на Россию более 30 БПЛА за ночь.
В ночь на 28 июня дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 31 украинский дрон. Данные передает Минобороны России.
«С 23.30 мск 27 июня до 06.45 мск 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказано в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
Сообщается, что девять дронов сбиты над территорией Республики Крым, шесть — над территорией Брянской области. По пять беспилотников российские силы ПВО уничтожили над территорией Смоленской области и акваторией Черного моря.
Кроме того, над акваторией Азовского моря сбит дрон ВСУ. По одному дрону перехвачено и ликвидировано в Орловской, Белгородской и Калужской областях, а также над территорией Краснодарского края.