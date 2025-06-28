Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили 31 БПЛА над регионами России, Чёрным и Азовскими морями

В Минобороны России сообщили, что в период с 23:30 27 июня до 06:45 28 июня российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат, запущенный Вооружёнными силами Украины.

Источник: Life.ru

Девять дронов ВСУ были сбиты над Крымом, шесть — над Брянской областью, по пять БПЛА уничтожены над Смоленской областью и акваторией Чёрного моря. Кроме того, два беспилотника силы ПВО нейтрализовали над Азовским морем, ещё по одному дрону — над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем.

Вечером 27 июня Минобороны России сообщило об уничтожении 25 беспилотников ВСУ. По данным ведомства, ВСУ атаковали Курскую, Орловскую области и Крым.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше