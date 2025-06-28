Силы ПВО сбили 31 БПЛА над регионами России, Чёрным и Азовскими морями

Девять дронов ВСУ были сбиты над Крымом, шесть — над Брянской областью, по пять БПЛА уничтожены над Смоленской областью и акваторией Чёрного моря. Кроме того, два беспилотника силы ПВО нейтрализовали над Азовским морем, ещё по одному дрону — над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем.
Вечером 27 июня Минобороны России сообщило об уничтожении 25 беспилотников ВСУ. По данным ведомства, ВСУ атаковали Курскую, Орловскую области и Крым.
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