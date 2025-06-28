Суд в Ереване арестовал архиепископа Аджапахяна на 2 месяца

Суд вынес решение об аресте Аджапахяна, которого обвиняют в совершении противозаконных действий против местной власти.
В Ереване суд вынес решение по ходатайству об аресте архиепископа Ширакской епархии Микаела Аджапахяна, обвиняемого в публичных призывах к свержению местной власти. Его приговорили к двум месяцам тюремного заключения, сообщил адвокат подсудимого Ара Зограбян. Информацию передает РИА «Новости».
Обострение отношений между армянскими властями и апостольской церковью (ААЦ) стало очевидным после того, как в конце мая 2025 года премьер-министр Никол Пашинян разместил в соцсетях публикации с оскорблениями, включая ненормативную лексику, в адрес духовенства. Позднее глава правительства призвал изменить процедуру избрания католикоса всех армян, предложив закрепить за государством решающую роль.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКто такой архиепископ Аджапахян, из-за которого в Армении силовики дерутся со священниками.
Кроме того, после ареста предпринимателя и президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, готового вмешаться в противостояние между Пашиняном и ААЦ, многие представители армянской диаспоры по всему миру выразили свое недовольство. Они говорили о недопустимости политического преследования религиозных деятелей и их сторонников.
Утром 27 июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна. Однако духовенство и прихожане оказали им сопротивление. Известно, что его обвиняют в публичных призывах к свержению действующей армянской власти, но сам Аджапахян называет подобные заявления сфабрикованными.
Впоследствии архиепископ сам отправился в отдел Следственного комитета в Ереване. Он подчеркнул, что правоохранители могли провести задержание без лишнего шума, но сознательно выбрали публичную демонстрацию подобного, пишет «Национальная служба новостей».