Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Ереване арестовал архиепископа Аджапахяна на 2 месяца

В Ереване суд вынес решение по ходатайству об аресте архиепископа Ширакской епархии Микаела Аджапахяна, обвиняемого в публичных призывах к свержению местной власти. Его приговорили к двум месяцам тюремного заключения, сообщил адвокат подсудимого Ара Зограбян. Информацию передает РИА «Новости».

Суд вынес решение об аресте Аджапахяна, которого обвиняют в совершении противозаконных действий против местной власти.

В Ереване суд вынес решение по ходатайству об аресте архиепископа Ширакской епархии Микаела Аджапахяна, обвиняемого в публичных призывах к свержению местной власти. Его приговорили к двум месяцам тюремного заключения, сообщил адвокат подсудимого Ара Зограбян. Информацию передает РИА «Новости».

Обострение отношений между армянскими властями и апостольской церковью (ААЦ) стало очевидным после того, как в конце мая 2025 года премьер-министр Никол Пашинян разместил в соцсетях публикации с оскорблениями, включая ненормативную лексику, в адрес духовенства. Позднее глава правительства призвал изменить процедуру избрания католикоса всех армян, предложив закрепить за государством решающую роль.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКто такой архиепископ Аджапахян, из-за которого в Армении силовики дерутся со священниками.

Кроме того, после ареста предпринимателя и президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, готового вмешаться в противостояние между Пашиняном и ААЦ, многие представители армянской диаспоры по всему миру выразили свое недовольство. Они говорили о недопустимости политического преследования религиозных деятелей и их сторонников.

Утром 27 июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна. Однако духовенство и прихожане оказали им сопротивление. Известно, что его обвиняют в публичных призывах к свержению действующей армянской власти, но сам Аджапахян называет подобные заявления сфабрикованными.

Впоследствии архиепископ сам отправился в отдел Следственного комитета в Ереване. Он подчеркнул, что правоохранители могли провести задержание без лишнего шума, но сознательно выбрали публичную демонстрацию подобного, пишет «Национальная служба новостей».

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше