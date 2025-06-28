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В Израиле сообщили о запуске ракеты из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) информирует, что системы противовоздушной обороны задействованы для перехвата ракеты, выпущенной с территории Йемена. В связи с этим в нескольких районах страны были включены сирены воздушной тревоги.

Сирены звучат в ряде регионов Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) информирует, что системы противовоздушной обороны задействованы для перехвата ракеты, выпущенной с территории Йемена. В связи с этим в нескольких районах страны были включены сирены воздушной тревоги.

«ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Армии обороны Израиля. Там отметили, что система оповещения сработала в нескольких регионах государства.

Ранее ряд СМИ писал о том, что после объявления перемирия с Ираном, в Израиль постепенно начала возвращаться прежняя жизнь — возобновили работу аэропорты, общественный транспорт, магазины и биржа, а школьники приступают к очному обучению. Однако среди населения сохраняется тревога из-за возможной новой эскалации.

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