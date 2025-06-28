В Израиле сообщили о запуске ракеты из Йемена

Ранее ряд СМИ писал о том, что после объявления перемирия с Ираном, в Израиль постепенно начала возвращаться прежняя жизнь — возобновили работу аэропорты, общественный транспорт, магазины и биржа, а школьники приступают к очному обучению. Однако среди населения сохраняется тревога из-за возможной новой эскалации.