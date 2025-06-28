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Суд в Ереване арестовал архиепископа Аджапахяна

ЕРЕВАН, 28 июн — РИА Новости. Суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Микаэла Аджапахяна, сообщил его адвокат Ара Зограбян.

Источник: © РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Микаела Аджапахяна на два месяца. Реше6ие незаконное и необоснованное. Защита намерена обжаловать решение», — заявил адвокат.

В пятницу утром сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапахяна.

Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем «решающую роль Республики Армения».

Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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