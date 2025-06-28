Росавиация начала расследование авиаинцидентов в трех регионах России

Росавиация начала расследование трех авиационных происшествий, произошедших 27 июня в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае. Об этом в субботу, 28 июня, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.
Расследованием инцидентов занимаются три межрегиональных территориальных управления Росавиации — Центральное, Западно-Сибирское и Южное. Как написал Кореняко в своем Telegram-канале, цель — выяснение причин происшествий и выработка мер для предотвращения подобных ситуаций в будущем.
В Тверской области вертолет Ми-8 с шестью членами экипажа на борту совершил вынужденную посадку в поле. Экипаж, вылетевший из аэропорта Змеево в сторону Смоленской области, вскоре после начала полета столкнулся с отказом двигателя и совершил вынужденную посадку. Обошлось без пострадавших.