Суд в Ереване арестовал архиепископа Микаела Аджапахяна на два месяца

Суд в Ереване принял решение о двухмесячном аресте архиепископа Микаеля Аджапахяна, возглавляющего епархию Армянской апостольской церкви (ААЦ). Об этом сообщил адвокат духовного лица Ара Зограбян, выступая перед журналистами у здания суда.
По словам защитника, судья не только санкционировал содержание архиепископа под стражей, но и ограничил его право на общение с близкими родственниками. Зограбян заявил, что защита намерена обжаловать это решение в установленный срок.
«К сожалению, судья Мелконян принял решение о заключении под стражу сроком на два месяца. Причем ограничили контакты до родных. У нас есть 10 дней на обжалование решения, что мы и намерены сделать», — уточнил правозащитник.
Напомним, Микаэль Аджапахян был задержан 27 июня. Это произошло в контексте расследования уголовного дела, связанного с призывами к свержению государственной власти. Следователь обратился в суд с просьбой о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении архиепископа.