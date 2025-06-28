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Адвокат Аджапахяна рассказал о его аресте

Ереванский суд постановил заключить архиепископа Микаэла Аджапахяна под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян.

Защита Аджапахяна обжалует решение суда.

Ереванский суд постановил заключить архиепископа Микаэла Аджапахяна под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Микаела Аджапахяна на два месяца», — рассказал адвокат агентству РИА Новости. Он отметил, что это решение неправомерно и не имеет достаточных оснований. Защитой планируется подача апелляционной жалобы.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКто такой архиепископ Аджапахян, из-за которого в Армении силовики дерутся со священниками.

В пятницу, 27 июня, в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине прибыли сотрудники специального назначения Службы национальной безопасности Армении с намерением задержать Аджапахяна. Однако представители духовенства и прихожане оказали им сопротивление. В отношении Аджапахяна ранее было возбуждено уголовное дело по подозрению в осуществлении публичных призывов к насильственному захвату власти.