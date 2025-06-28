Адвокат Аджапахяна рассказал о его аресте

В пятницу, 27 июня, в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине прибыли сотрудники специального назначения Службы национальной безопасности Армении с намерением задержать Аджапахяна. Однако представители духовенства и прихожане оказали им сопротивление. В отношении Аджапахяна ранее было возбуждено уголовное дело по подозрению в осуществлении публичных призывов к насильственному захвату власти.