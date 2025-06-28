Двое подозреваемых в убийстве в Екатеринбурге скончались во время штурма спецназом

По информации источников, один из скончавшихся — пожилой уроженец Азербайджана, у которого резко ухудшилось состояние здоровья во время вторжения силовиков. Ему диагностировали проблемы с сердцем, пытались оказать медицинскую помощь и вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось. О причинах смерти второго мужчины данных пока нет, передает издание.