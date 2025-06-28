Двое подозреваемых в убийстве в Екатеринбурге скончались во время штурма спецназом

В Екатеринбурге 27 июня прошла масштабная операция по задержанию группы азербайджанцев, среди которых искали подозреваемого в убийстве. В ходе проверок двое мужчин скончались. Об этом сообщает Ura.ru.
Следственные действия связаны с расследованием уголовного дела об убийстве торговца, произошедшем в 2001 году. Несмотря на то что раскрыть преступление сразу не удалось, дело было возобновлено и получило новое развитие. Расследование ведут сотрудники четвертого отдела по раскрытию преступлений прошлых лет свердловского Следственного управления Следственного комитета.
По информации источников, один из скончавшихся — пожилой уроженец Азербайджана, у которого резко ухудшилось состояние здоровья во время вторжения силовиков. Ему диагностировали проблемы с сердцем, пытались оказать медицинскую помощь и вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось. О причинах смерти второго мужчины данных пока нет, передает издание.
Ранее стало известно, что бывший глава Катав-Ивановского района Челябинской области Николай Шиманович, осужденный за коррупцию, умер в исправительной колонии.
В СИЗО также скончался бывший глава УВД подмосковных Озер Анатолий Камышов. Он подозревался в убийстве в 2002 году главы Озерского района Московской области Владимира Сащихина.