Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На аэродроме Новонежино в Приморье потерпел крушение легкомоторный самолет

Управлявший самолетом мужчина погиб на месте.

Легкомоторный самолет в субботу потерпел крушение на аэродроме Новонежино в Приморском крае. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие смерть человека.

Управлявший самолетом мужчина погиб.

На месте крушения воздушного судна работают следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Турции самолет разбился в при тушении лесного пожара.