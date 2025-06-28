На аэродроме Новонежино в Приморье потерпел крушение легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет в субботу потерпел крушение на аэродроме Новонежино в Приморском крае. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие смерть человека.
Управлявший самолетом мужчина погиб.
На месте крушения воздушного судна работают следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Турции самолет разбился в при тушении лесного пожара.