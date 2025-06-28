Легкомоторный самолет разбился в Приморье, есть погибшие. Видео

«Сегодня в 9.45 (время местное) в районе аэродрома государственной авиации Новонежино в Приморском крае произошло падение легкомоторного самолета ЗЛИН-142», — передала Дальневосточная транспортная прокуратура слова Краснояровой в своем telegram-канале. Там отметили, что воздушным судном управлял гражданин 1969 года рождения, который погиб в результате происшествия. На борту других людей не было.