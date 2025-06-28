Легкомоторный самолет разбился в Приморье, есть погибшие. Видео

Пилот самолета погиб в результате крушения.
В районе аэродрома государственной авиации в селе Новонежино Приморского края потерпел крушение легкомоторный самолет ЗЛИН-142. В результате происшествия пилот скончался. Об этом сообщила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.
«Сегодня в 9.45 (время местное) в районе аэродрома государственной авиации Новонежино в Приморском крае произошло падение легкомоторного самолета ЗЛИН-142», — передала Дальневосточная транспортная прокуратура слова Краснояровой в своем telegram-канале. Там отметили, что воздушным судном управлял гражданин 1969 года рождения, который погиб в результате происшествия. На борту других людей не было.
По предварительной информации, владелец аппарата передал его погибшему для отработки навыков пилотирования. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося, на место происшествия выехал заместитель Приморского транспортного прокурора Вадим Исаев.
Ранее в окрестностях Астаны потерпел крушение легкомоторный самолет. Это произошло во время учебно-тренировочного полета вблизи аэродрома Жоламан. В результате происшествия оба находившихся на борту человека скончались, передает «Ридус».