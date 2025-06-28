Легкомоторный самолёт потерпел крушение в Приморском крае, пилот погиб

Накануне авиаинциденты произошли в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае. В Тверской области вертолёт Ми-8П совершил вынужденную посадку. В аэропорту Сочи произошло столкновение двух самолётов Boeing 737−800 авиакомпаний Utair и NordStar на рулёжной дорожке. В Чаинском районе Томской области частный легкомоторный самолёт-амфибия «Борей» также совершил вынужденную посадку: пилот был эвакуирован и передан сотрудникам скорой помощи.