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Киев за ночь направил на Россию десятки дронов: карта БПЛА 28 июня

В ночь на 28 июня украинская армия выпустила по территории России 31 беспилотник. По данным Минобороны, средства ПВО сбили дроны над семью регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Больше всего аппаратов уничтожили над полуостровом Крым — девять единиц. Подробнее о ночных атаках ВСУ — в материале URA.RU.

Средства ПВО сбили за прошедшую ночь 31 БПЛА противника.

В ночь на 28 июня украинская армия выпустила по территории России 31 беспилотник. По данным Минобороны, средства ПВО сбили дроны над семью регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Больше всего аппаратов уничтожили над полуостровом Крым — девять единиц. Подробнее о ночных атаках ВСУ — в материале URA.RU.

Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.

Масштабы ударов: сводка Минобороны.

Российские системы ПВО успешно нейтрализовали 31 украинский БПЛА. В частности, девять дронов ликвидировали над Республикой Крым, шесть — в небе Брянской области, пять — над Смоленским регионом и акваторией Черного моря. Кроме того, еще два БПЛА сбили над Азовским морем и по одному — над Орловской, Белгородской и Калужской областями, а также над Краснодарским краем.

Крым.

В регионе уничтожили самое большое количество беспилотников за время сегодняшних ночных ударов ВСУ — девять аппаратов. Пока местные власти не комментировали ситуацию и ее возможные последствия.

Брянская область.

Данные Минобороны по числу сбитых БПЛА подтвердил в своем telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, разрушений на земле или пострадавших не зафиксировано. На месте падения обломков сейчас работают экстренные службы.

Смоленская область.

Губернатор Василий Анохин написал в telegram-канале, что за ночь было ликвидировано пять дронов противника. Он отметил, что в результате этого пострадавших среди местного населения или разрушений инфраструктуры не обнаружено. На местах падения обломков работают специалисты.

Орловская, Белгородская и Калужская области.

В указанных регионах средства ПВО уничтожили по одному беспилотнику противника. Пока официальных комментариев от властей по ситуации не поступало.

Краснодарский край.

В небе над регионом сбит один украинский БПЛА. На данный момент местные власти не комментировали возможные последствия атаки.

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