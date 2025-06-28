Киев за ночь направил на Россию десятки дронов: карта БПЛА 28 июня

Средства ПВО сбили за прошедшую ночь 31 БПЛА противника.
В ночь на 28 июня украинская армия выпустила по территории России 31 беспилотник. По данным Минобороны, средства ПВО сбили дроны над семью регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Больше всего аппаратов уничтожили над полуостровом Крым — девять единиц. Подробнее о ночных атаках ВСУ — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.
Масштабы ударов: сводка Минобороны.
Российские системы ПВО успешно нейтрализовали 31 украинский БПЛА. В частности, девять дронов ликвидировали над Республикой Крым, шесть — в небе Брянской области, пять — над Смоленским регионом и акваторией Черного моря. Кроме того, еще два БПЛА сбили над Азовским морем и по одному — над Орловской, Белгородской и Калужской областями, а также над Краснодарским краем.
Крым.
В регионе уничтожили самое большое количество беспилотников за время сегодняшних ночных ударов ВСУ — девять аппаратов. Пока местные власти не комментировали ситуацию и ее возможные последствия.
Брянская область.
Данные Минобороны по числу сбитых БПЛА подтвердил в своем telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, разрушений на земле или пострадавших не зафиксировано. На месте падения обломков сейчас работают экстренные службы.
Смоленская область.
Губернатор Василий Анохин написал в telegram-канале, что за ночь было ликвидировано пять дронов противника. Он отметил, что в результате этого пострадавших среди местного населения или разрушений инфраструктуры не обнаружено. На местах падения обломков работают специалисты.
Орловская, Белгородская и Калужская области.
В указанных регионах средства ПВО уничтожили по одному беспилотнику противника. Пока официальных комментариев от властей по ситуации не поступало.
Краснодарский край.
В небе над регионом сбит один украинский БПЛА. На данный момент местные власти не комментировали возможные последствия атаки.