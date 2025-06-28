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В Перми трамвай № 5 сошел с рельсов

Специалисты проводят проверку. В Перми трамвай № 5 сошел с рельсов.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 27 июня в центре Перми произошел инцидент с электротранспортом — трамвай № 5 сошел с рельсов на перекрестке улиц Петропавловской и Крисанова. Об этом сообщили «КП-Пермь» представители МУП «Пермгорэлектротранс».

По информации предприятия, происшествие случилось в 18.52. Вагон следовал со стороны станции Пермь II. Водитель оперативно доложил о ситуации диспетчерам, как того требует инструкция. На место аварии быстро прибыла экстренная служба.

Никто из пассажиров не пострадал. Уже к 20.03 движение трамваев на данном участке было восстановлено. Сейчас специалисты проводят проверку, чтобы установить причины схода вагона с рельсов.