Подросток поджег здание фитнес-клуба

Приехав на место происшествия, полицейские не обнаружили открытого огня. В результате пожара сотрудники и посетители фитнес-клуба не пострадали. На месте был задержан 15-летний подросток, которого сейчас подозревают в поджоге. Объяснить свои действия он не смог.