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Подросток поджег здание фитнес-клуба

В результате пожара сотрудники и посетители фитнес-клуба не пострадали.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Подросток поджег здание фитнес-клуба в городе Гатчина. Как сообщает Инфо-24 со ссылкой на пресс-службу Петербургской полиции, в отношении 15-летнего юноши заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

— 24 июня в 18:14 в полицию Гатчинского района Ленобласти поступило сообщение о том, что неизвестный поджег здание фитнес-клуба, расположенного в доме 29 по улице Володарского в городе Гатчина, — говорится в сообщении.

Приехав на место происшествия, полицейские не обнаружили открытого огня. В результате пожара сотрудники и посетители фитнес-клуба не пострадали. На месте был задержан 15-летний подросток, которого сейчас подозревают в поджоге. Объяснить свои действия он не смог.