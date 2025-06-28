Подросток поджег здание фитнес-клуба в городе Гатчина. Как сообщает Инфо-24 со ссылкой на пресс-службу Петербургской полиции, в отношении 15-летнего юноши заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».
— 24 июня в 18:14 в полицию Гатчинского района Ленобласти поступило сообщение о том, что неизвестный поджег здание фитнес-клуба, расположенного в доме 29 по улице Володарского в городе Гатчина, — говорится в сообщении.
Приехав на место происшествия, полицейские не обнаружили открытого огня. В результате пожара сотрудники и посетители фитнес-клуба не пострадали. На месте был задержан 15-летний подросток, которого сейчас подозревают в поджоге. Объяснить свои действия он не смог.