В российском регионе разбился легкомоторный самолет

Ранее стало известно, что Росавиация начала расследовать инциденты, которые произошли 27 июня в Краснодарском крае, а также в Тверской и Томской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Выясняются причины столкновения двух самолетов в Сочи, вынужденной посадки вертолета Ми-8П в Тверской области и вынужденной посадки частного легкомоторного самолета-амфибии «Борей» в Томской области.