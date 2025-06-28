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В Приморском крае разбился самолет

В Приморском крае произошла авиакатастрофа легкомоторного самолета ZLIN-142, в результате которой погиб пилот.

В Приморском крае произошла авиакатастрофа легкомоторного самолета ZLIN-142, в результате которой погиб пилот. Инцидент произошел в районе аэродрома Новонежино около 09:45 по местному времени (02:45 мск).

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, на борту воздушного судна находился только один человек — 54-летний пилот, который не выжил в результате крушения. Пассажиров на борту не было.

«Сегодня в 9.45 (2.45 мск — ред.) в районе аэродрома государственной авиации Новонежино в Приморском крае произошло падение легкомоторного самолета ЗЛИН-142. Данное воздушное судно управлялось гражданином 1969 г.р., который в результате происшествия погиб. Иные лица на борту отсутствовали», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) инициировало расследования трёх авиационных происшествий, зафиксированных 27 июня в разных регионах России.