В России произошло четвёртое авиапроисшествие за сутки: в Приморье разбился самолёт

В Приморском крае произошла авиакатастрофа с легкомоторным самолетом ZLIN-142. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, инцидент случился 28 июня в 9:45 по местному времени в районе аэродрома государственной авиации «Новонежино».
На борту воздушного судна находился только пилот — мужчина 1969 года рождения, который погиб в результате крушения. Предварительно установлено, что самолет принадлежал лицу, которое предоставило его погибшему для тренировочных полетов.
Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Параллельно Восточное межрегиональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Для координации работы следственных и надзорных органов на место происшествия выехал заместитель Приморского транспортного прокурора Вадим Исаев. Сейчас устанавливаются все обстоятельства катастрофы.
Напомним, что это происшествие стало уже четвёртым по счёту за последние сутки. Росавиация уже начала расследование трёх авиационных инцидентов, произошедших 27 июня в разных регионах России.