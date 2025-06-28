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Две легковушки столкнулись под Минском — погибли четыре человека

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Смертельная авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Минском районе в субботу утром, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Источник: Telegram / МВД Беларуси

Происшествия случилось около 5:20 утра на трассе М2 Минск — Национальный аэропорт около деревни Слободщина.

По предварительной информации, 25-летний водитель Mercedes столкнулся с автомобилем Skoda, движущемся в попутном направлении. В результате ДТП четыре пассажира Skoda — два несовершеннолетних ребенка и две женщины — погибли на месте.

Водителю автомобиля оказывается медицинская помощь.

Также стало известно, по предварительной информации, что виновник ДТП — водитель Mercedes — находился в нетрезвом состоянии.

На место трагедии выехали начальник Госавтоинспекции Виктор Ротченков и начальник УВД Минской области Андрей Любимов. Работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.