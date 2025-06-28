Две легковушки столкнулись под Минском — погибли четыре человека

Происшествия случилось около 5:20 утра на трассе М2 Минск — Национальный аэропорт около деревни Слободщина.
По предварительной информации, 25-летний водитель Mercedes столкнулся с автомобилем Skoda, движущемся в попутном направлении. В результате ДТП четыре пассажира Skoda — два несовершеннолетних ребенка и две женщины — погибли на месте.
Водителю автомобиля оказывается медицинская помощь.
Также стало известно, по предварительной информации, что виновник ДТП — водитель Mercedes — находился в нетрезвом состоянии.
На место трагедии выехали начальник Госавтоинспекции Виктор Ротченков и начальник УВД Минской области Андрей Любимов. Работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.