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Два ребенка и две женщины погибли в страшной аварии на дороге в минский аэропорт

По дороге в минский аэропорт в страшной аварии погибли два ребенка и две женщины.

Источник: Комсомольская правда

Жуткая авария, случившаяся по дороге в аэропорт Минска, унесла жизни двух детей и двух женщин. Как сообщили в МВД Беларуси, ДТП произошло утром в субботу, 28 июня, на трассе М2 Минск — Национальный аэропорт «Минск».

По предварительной информации, около 5.20 утра вблизи деревни Слободщина Минского района, 25-летний водитель Mercedes, который находился в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с автомобилем Skoda, двигавшемся в попутном направлении.

В результате аварии 4 пассажира Skoda (две женщины и две девочки, личности устанавливаются) погибли. Водитель этой машины выжил, ему оказывается медицинская помощь.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, прибыл туда и начальник Главного управления ГАИ Министерства внутренних дел Виктор Ротченков.

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