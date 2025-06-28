Два ребенка и две женщины погибли в страшной аварии на дороге в минский аэропорт

Жуткая авария, случившаяся по дороге в аэропорт Минска, унесла жизни двух детей и двух женщин. Как сообщили в МВД Беларуси, ДТП произошло утром в субботу, 28 июня, на трассе М2 Минск — Национальный аэропорт «Минск».
По предварительной информации, около 5.20 утра вблизи деревни Слободщина Минского района, 25-летний водитель Mercedes, который находился в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с автомобилем Skoda, двигавшемся в попутном направлении.
В результате аварии 4 пассажира Skoda (две женщины и две девочки, личности устанавливаются) погибли. Водитель этой машины выжил, ему оказывается медицинская помощь.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, прибыл туда и начальник Главного управления ГАИ Министерства внутренних дел Виктор Ротченков.
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