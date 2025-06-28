Самолет разбился в Приморье

В субботу утром около 9 часов 45 минут по местному времени в районе аэродрома государственной авиации «Новонежино» произошла авария с участием легкомоторного самолёта марки «ЗЛИН-142». Самолёт находился под управлением пилота, родившегося в 1969 году, который трагически погиб в результате инцидента. По предварительным данным, владельцем воздушного судна являлся иной гражданин, передавший самолёт потерпевшему для тренировок лётных навыков.
Для выяснения обстоятельств трагедии дальневосточная транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения норм законодательства о безопасности полётов. Прокуратура ведёт наблюдение за ходом следствия по уголовному делу, возбуждённому следствием Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта»).
Координацию взаимодействия между правоохранительными органами осуществляет заместитель Приморского транспортного прокурора Вадим Исаев, лично прибывший на место аварии.