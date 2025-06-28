Самолет разбился в Приморье

В субботу утром около 9 часов 45 минут по местному времени в районе аэродрома государственной авиации «Новонежино» произошла авария с участием легкомоторного самолёта марки «ЗЛИН-142». Самолёт находился под управлением пилота, родившегося в 1969 году, который трагически погиб в результате инцидента. По предварительным данным, владельцем воздушного судна являлся иной гражданин, передавший самолёт потерпевшему для тренировок лётных навыков.