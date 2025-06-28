Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска штурмуют пригород Красноармейска

Вооруженные силы РФ приступили к штурму населенного пункта Бельгийка, расположенного на южной окраине Красноармейска в ДНР. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

В населенном пункте Бельгийка идут бои.

Вооруженные силы РФ приступили к штурму населенного пункта Бельгийка, расположенного на южной окраине Красноармейска в ДНР. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши войска продвинулись к югу от Красноармейска и начали штурмовые действия южного пригорода», — сообщил Кимаковский в беседе с ТАСС. По его словам в настоящее время боевые действия продолжаются в районе населенного пункта Бельгийка. Советник отметил, что украинские вооруженные силы перебрасывают на этот участок фронта дополнительные подразделения операторов БПЛА.

Ранее российские войска уже продвигались на других участках фронта в ДНР и ЛНР, что приводило к отступлению украинских подразделений и иностранных наемников с занятых позиций. Так, ВС РФ прорвали оборону ВСУ в ряде населенных пунктов, включая Карповку и Петровское, а также закрепились на восточных окраинах Серебрянки.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше