В населенном пункте Бельгийка идут бои.
Вооруженные силы РФ приступили к штурму населенного пункта Бельгийка, расположенного на южной окраине Красноармейска в ДНР. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Наши войска продвинулись к югу от Красноармейска и начали штурмовые действия южного пригорода», — сообщил Кимаковский в беседе с ТАСС. По его словам в настоящее время боевые действия продолжаются в районе населенного пункта Бельгийка. Советник отметил, что украинские вооруженные силы перебрасывают на этот участок фронта дополнительные подразделения операторов БПЛА.
Ранее российские войска уже продвигались на других участках фронта в ДНР и ЛНР, что приводило к отступлению украинских подразделений и иностранных наемников с занятых позиций. Так, ВС РФ прорвали оборону ВСУ в ряде населенных пунктов, включая Карповку и Петровское, а также закрепились на восточных окраинах Серебрянки.