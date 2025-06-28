В Якутии медведь вломился в дом, в котором спали мать и дети

В Мирнинском районе Якутии дикий медведь зашел в поселок Айхал и вторгся в дом, в котором спали мать и её дети. Информацию об инциденте распространил Telegram-канал «Алмазный край».
Уточняется, что зверь проник на участок частного домовладения, разнес мусорные баки, после чего проник в дом, где мирно спали женщина с двумя детьми.
Соседи, услышав подозрительные звуки, подняли тревогу. Хозяйка дома проснулась, взяла одного ребенка и выбежала на улицу. Второй несовершеннолетний остался внутри. При этом хищник, испугавшись криков и лая собак, не причинил ему вреда и скрылся в лесу.
Администрация поселка рекомендовала местным жителям проявлять бдительность, не гулять в одиночку и не оставлять детей без присмотра на улице.
Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске застрелили медведя, напавшего на людей.