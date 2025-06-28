В Якутии медведь вломился в дом, в котором спали мать и дети

Соседи, услышав подозрительные звуки, подняли тревогу. Хозяйка дома проснулась, взяла одного ребенка и выбежала на улицу. Второй несовершеннолетний остался внутри. При этом хищник, испугавшись криков и лая собак, не причинил ему вреда и скрылся в лесу.