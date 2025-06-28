Пятерых выходцев из Центральной Азии осудили за помощь в незаконной миграции в Самаре.

Организованная группа помогала иностранцам незаконно оставаться в России, организовав в Самаре конвейер по сдаче «липовых» экзаменов. Большинство отделались условными сроками.
В УФСБ по Самарской области выявили и прекратили работу преступной группы, которая незаконной легализовала более сотни мигрантов. Пятеро фигурантов дела, ранее получивших российское гражданство, организовали нехитрую схему для обхода миграционного законодательства.
Злоумышленники через некую коммерческую организацию помогали желающим задержаться в России на подольше. За вознаграждение они помогали сдавать обязательные экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства России без реальной проверки знаний. Попросту говоря, наладили конвейер по продаже результатов экзаменов. Благодаря их действиям более 100 лиц смогли оставаться в России сверх разрешённого срока.
В Самаре на днях Советский райсуд признал всех пятерых виновными по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Они получили довольно скромные сроки — от 2 до 2 лет 9 месяцев колонии, причем двое отправятся в учреждения общего режима, а троим дали «условку». Также суд назначил им штрафы на общую сумму 650 тыс. рублей — примерно по 6 тысяч за «липовый» экзамен.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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