Пятерых выходцев из Центральной Азии осудили за помощь в незаконной миграции в Самаре.

В Самаре на днях Советский райсуд признал всех пятерых виновными по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Они получили довольно скромные сроки — от 2 до 2 лет 9 месяцев колонии, причем двое отправятся в учреждения общего режима, а троим дали «условку». Также суд назначил им штрафы на общую сумму 650 тыс. рублей — примерно по 6 тысяч за «липовый» экзамен.