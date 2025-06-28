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Порядка 50 уголовных дел в сфере миграции завели на Южном Урале

В главном управлении министерства внутренних дел по Челябинской области подвели итоги первого этапа операции «Нелегал», в рамках которой правоохранители проводили рейды с целью выявления преступлений и нарушений в сфере миграции.

Источник: Вечерний Челябинск

В ходе масштабных проверок удалось выявить 72 преступления и более 900 административных нарушений. Сотрудниками МВД возбуждено 51 уголовное дело в сфере миграции.

Кроме того, к ответственности привлечены работодатели, незаконно использовавшие труд иностранцев. Общая сумма штрафов, выписанных в ходе операции достигла отметки почти в 1,9 миллиона рублей, из них более миллиона уже взыскано.

Также проведение операции помогло установить местонахождение двух мигрантов, находящихся в розыске, ещё 50 был запрещён въезд на территорию РФ, а 20 иностранцев за нарушение законодательства были депортированы.

«Массированные проверки будут продолжены», — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.