Водитель без прав погиб при опрокидывании иномарки в Усть-Куте

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла около 6 часов утра 28 июня на 5 километре региональной автодороги «Усть-Кут — Уоян» под Усть-Кутом.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, по предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля «Тойота» при движении со стороны посёлка Звёздный в направлении Усть-Кута не справился с управлением и допустил съезд иномарки с дороги в лесной массив, после чего машина опрокинулась.
В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, который был за рулём, от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что у погибшего автомобилиста не было водительских прав. В момент ДТП он также не был пристёгнут ремнём безопасности. По факту аварии проводится проверка.