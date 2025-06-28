Водитель без прав погиб при опрокидывании иномарки в Усть-Куте

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, который был за рулём, от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что у погибшего автомобилиста не было водительских прав. В момент ДТП он также не был пристёгнут ремнём безопасности. По факту аварии проводится проверка.