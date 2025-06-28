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Водитель без прав погиб при опрокидывании иномарки в Усть-Куте

Авария произошла около 6 часов утра 28 июня на 5-м километре региональной автодороги «Усть-Кут — Уоян» под Усть-Кутом.

Источник: ГУ МВД

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла около 6 часов утра 28 июня на 5 километре региональной автодороги «Усть-Кут — Уоян» под Усть-Кутом.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, по предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля «Тойота» при движении со стороны посёлка Звёздный в направлении Усть-Кута не справился с управлением и допустил съезд иномарки с дороги в лесной массив, после чего машина опрокинулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, который был за рулём, от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что у погибшего автомобилиста не было водительских прав. В момент ДТП он также не был пристёгнут ремнём безопасности. По факту аварии проводится проверка.