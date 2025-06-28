Вместо берега моря — отсутствие крыши над головой: пенсионерка продала две квартиры ради липового переезда в Сочи

Сначала женщина перевела 10 тысяч рублей и даже получила «проценты» в две тысячи, что убедило ее в надежности схемы. Затем мошенники уговорили ее взять кредит и продать золотые украшения. Кульминацией стало предложение купить «почти даром» квартиру в Сочи.