Вместо берега моря — отсутствие крыши над головой: пенсионерка продала две квартиры ради липового переезда в Сочи

68-летняя жительница Хабаровска стала жертвой изощренной мошеннической схемы, лишившись более пяти миллионов рублей. Все началось с телефонного звонка от лже-финансового аналитика, предложившего «выгодные инвестиции». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сначала женщина перевела 10 тысяч рублей и даже получила «проценты» в две тысячи, что убедило ее в надежности схемы. Затем мошенники уговорили ее взять кредит и продать золотые украшения. Кульминацией стало предложение купить «почти даром» квартиру в Сочи.
Поддавшись на уговоры, пенсионерка продала две собственные квартиры по заниженной цене и перевела все вырученные средства аферистам. В итоге она лишилась в общей сложности более пяти миллионов рублей.
По факту мошенничества заведено уголовное дело. Прокуратура Хабаровского края предупреждает: любые предложения перевести деньги на «безопасные счета» или вложить средства по телефону — это всегда обман. При подобных звонках следует немедленно прекращать разговор.