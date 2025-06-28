Заслуженного тренера РФ по дзюдо задержали в Тюмени за домогательства

Ранее известного многоженца Ивана Сухова обвинила в домогательствах его собственная дочь Анна. Когда девушке было 14 лет, отец якобы заставлял ее трогать его половой орган. Так мужчина учил дочь «быть хорошей женой». После этого заявления в отношении Сухова начали проверку, но сам он отрицает вину и обвиняет Анну в клевете. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях этого скандала. Детали — в отдельном материале.