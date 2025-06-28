В Тюмени именитого тренера обвинили в домогательствах к ученице

Григорий Давыдов является не только заслуженным тренером России, но и мастером спорта по дзюдо. Он посвятил более двух десятилетий работе с детьми в качестве тренера. Примечательно, что он сам является отцом троих дочерей, которые также занимаются спортом. В настоящее время Давыдов находится под стражей, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность за насильственные действия сексуального характера.