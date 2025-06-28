Алаудинов: ВСУ пытались уничтожить бойцов «Ахмата» при помощи ракет HIMARS

Он уточнил, что при планировании удара ВСУ просчитались, ракеты были потрачены впустую, все бойцы остались целы. «Пытаются применять все силы и средства, которые у них только есть, для того, чтобы выбить наших бойцов, оказать таким образом воздействие на наше продвижение», — пояснил командир «Ахмата».