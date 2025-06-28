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Алаудинов: ВСУ пытались уничтожить бойцов «Ахмата» при помощи ракет HIMARS

КУРСК, 28 июн — РИА Новости. ВСУ пытались уничтожить группу бойцов «Ахмата» при помощи ракет HIMARS, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Источник: © РИА Новости

Ранее он заявил, что ВСУ пытаются растянуть фронт, чтобы остановить наступление сил РФ.

«И ракетами по нам буквально недавно ударили — двумя HIMARS, по точке, где находились наши ребята», — сообщил Алаудинов.

Он уточнил, что при планировании удара ВСУ просчитались, ракеты были потрачены впустую, все бойцы остались целы. «Пытаются применять все силы и средства, которые у них только есть, для того, чтобы выбить наших бойцов, оказать таким образом воздействие на наше продвижение», — пояснил командир «Ахмата».