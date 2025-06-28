Группа мирных жителей подорвалась на минах ВСУ В ДНР

«Мы дошли до последней линии мин. Там находились противопехотные мины. Между танковыми минами были противопехотные. И наша группа, которая выходила второй по счету, попала. Четыре человека раненых и одна погибшая женщина», — рассказал Гусев журналистам агентства ТАСС.