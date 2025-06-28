Тысячи людей вышли на улицы Ирана, чтобы проститься с погибшими во время израильских атак

Похоронная процессия проходит в столице — Тегеране. В мероприятии участвует многотысячная толпа скорбящих, которые выражают протестные настроения в адрес США и Израиля. Глава Совета по координации исламского развития Тегерана Мохсен Махмуди охарактеризовал этот день как «исторический для исламского Ирана и для революции».