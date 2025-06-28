Из молдавских магазинов изымают популярную, но опасную косметику: Она способна негативно влиять на репродуктивное здоровье

Плохие новости для милых дам (и не только) в Молдове. Из известных сетей магазинов изымают популярную косметику, которая небезопасна для здоровья и, может быть, даже жизни.
Национальное агентство общественного здоровья сообщило об изъятии косметической продукции, содержащей бутилфенилметилпропионал (BMHCA) — аллерген, способный негативно влиять на репродуктивное здоровье.
Эту продукцию изымают из молдавских магазинов. Фото: Нацагентство общественного здоровья.
Нарушения были выявлены в магазинах MoonGlow, Herb и сети Casa Curată. Покупателей просят вернуть приобретённые товары в точки продаж.
В крайнем случае, немедленно перестаем мазаться опасной косметикой в тех местах, которые отвечают за репродуктивное здоровье!
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